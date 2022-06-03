Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера

Так народ узнал, что дочь Анастасии Заворотнюк исходит слюной на 41-летнего Райана Гослинга – звезду фильмов "Ла-Ла Ленд", "Дневник памяти" и "Эта дурацкая любовь". По словам Анны, этот актер и ее избранник похожи как две капли воды.

Фанаты никак не угомонятся, желая увидеть возлюбленного девушки. Но поскольку та не показывает жениха, они решили задавать вопросы иначе. Один из поклонников недавно поинтересовался у Заворотнюк-младшей, какие мужчины ей нравятся. Анна скрывать не стала, что идеалом для нее является знаменитый голливудский актер.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" понимает, что, несмотря на болезнь матери, необходимо строить свою жизнь. Сейчас 26-летняя Анна счастлива в отношениях с молодым человеком, которого скрывает от поклонников, следящих за ее публикациями в социальных сетях.

актриса театра и кино, телеведущая

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Беда, коснувшаяся одного из членов семьи, подкашивает и его родственников. Например, родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая уже три года борется с онкологией, не меньше разбиты страшным недугом артистки. Однако они продолжают надеяться на лучшее и наслаждаться каждым прожитым днем.

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Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk (в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов)

3 июня 2022, 17:05