Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера

Беда, коснувшаяся одного из членов семьи, подкашивает и его родственников. Например, родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая уже три года борется с онкологией, не меньше разбиты страшным недугом артистки. Однако они продолжают надеяться на лучшее и наслаждаться каждым прожитым днем.
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" понимает, что, несмотря на болезнь матери, необходимо строить свою жизнь. Сейчас 26-летняя Анна счастлива в отношениях с молодым человеком, которого скрывает от поклонников, следящих за ее публикациями в социальных сетях.
Фанаты никак не угомонятся, желая увидеть возлюбленного девушки. Но поскольку та не показывает жениха, они решили задавать вопросы иначе. Один из поклонников недавно поинтересовался у Заворотнюк-младшей, какие мужчины ей нравятся. Анна скрывать не стала, что идеалом для нее является знаменитый голливудский актер.
Так народ узнал, что дочь Анастасии Заворотнюк исходит слюной на 41-летнего Райана Гослинга – звезду фильмов "Ла-Ла Ленд", "Дневник памяти" и "Эта дурацкая любовь". По словам Анны, этот актер и ее избранник похожи как две капли воды.