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Шоу-бизнес
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера

Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала признание.
прочитано 706 раз

Беда, коснувшаяся одного из членов семьи, подкашивает и его родственников. Например, родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая уже три года борется с онкологией, не меньше разбиты страшным недугом артистки. Однако они продолжают надеяться на лучшее и наслаждаться каждым прожитым днем.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" понимает, что, несмотря на болезнь матери, необходимо строить свою жизнь. Сейчас 26-летняя Анна счастлива в отношениях с молодым человеком, которого скрывает от поклонников, следящих за ее публикациями в социальных сетях.

Фанаты никак не угомонятся, желая увидеть возлюбленного девушки. Но поскольку та не показывает жениха, они решили задавать вопросы иначе. Один из поклонников недавно поинтересовался у Заворотнюк-младшей, какие мужчины ей нравятся. Анна скрывать не стала, что идеалом для нее является знаменитый голливудский актер.

Так народ узнал, что дочь Анастасии Заворотнюк исходит слюной на 41-летнего Райана Гослинга – звезду фильмов "Ла-Ла Ленд", "Дневник памяти" и "Эта дурацкая любовь". По словам Анны, этот актер и ее избранник похожи как две капли воды.

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Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk (в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов)
Автор: 3 июня 2022, 17:05 Источник: Соцсети • Требует проверки

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