Измученную раком побагровевшую Заворотнюк обмотали траурными лентами: Нет слов

Фанаты оказались солидарны с Анной и признались, что из такой массы красоты выбрать что-то одно просто невозможно! Пользователи принялись осыпать девушку комплиментами. "Нет слов, одни эмоции! Шикарная, любоваться можно часами!" – написали в комментариях к публикации дочери Анастасии Заворотнюк поклонники.

Наследница Анастасии Заворотнюк опубликовала сразу несколько снимков в этом образе – и не просто так. Как оказалось, ей настолько понравились фотографии, что она не смогла выбрать лишь одну для своих соцсетей. Девушка решила поинтересоваться у поклонников: какая им нравится больше?

Вообще, наследница артистки – активный блогер. В своих соцсетях она не только отвечает на вопросы о здоровье родственницы, но делится новостями и историями из жизни. Накануне она опубликовала в своем микроблоге снимки, на которых предстала в багровом костюме и такого же цвета шляпе, белом топе, открывающем ее живот, и голубой рубашке. Правда, взгляд непроизвольно падает на черные ленты, похожие на траурные, которые торчат из головного убора и падают на тело Анны Заворотнюк, обматывая его.

актриса театра и кино, телеведущая

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Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk (в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов)

30 мая 2022, 13:11