Немощный и безучастный: тяжелобольного Зайцева на инвалидной коляске вывезли в свет

Здоровье Вячеслава Зайцева в последние годы вызывает большое беспокойство у поклонников его таланта.

Знаменитый российский кутюрье уже несколько лет живет с тяжелым заболеванием – прогрессирующей болезнью Паркинсона. Из-за этого в последнее время модельер довольно редко появляется на публике, но сегодня 84-летний Вячеслав Зайцев все-таки вышел в свет. Если быть точными, мужчину вывезли в свет на инвалидной коляске, так как передвигаться самостоятельно ему уже довольно трудно.

Тяжелобольной модельер появился на показе своего бренда в столичном парке "Зарядье" – там сегодня стартовала Московская неделя моды. Телеграм-канал Super.ru опубликовал видео, на котором заметно, как помощники ввозят мэтра в павильон. Вячеслав Зайцев оказался как всегда очень элегантен: на нем был надет бессменный красный пиджак, черные брюки, шляпа-котелок и темные очки, надежно прикрывающие глаза.

Кутюрье на инвалидной коляске, конечно же, сразу привлек внимание публики. Пользователям Сети мужчина показался немощным и безучастным к происходящему вокруг. Впрочем, едва ли кому-то удалось поймать взгляд Зайцева за темными стеклами очков. О немощности модельера ходит много слухов, но сам он уверяет, что все далеко не так плохо, как говорят, и он еще способен возглавить Дом моды, которым в последние годы занимались другие люди.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как тяжелобольного Вячеслава Зайцева вынудили вернуться к работе.