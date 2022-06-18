Неравный брак: готова ли стать мамой пятая жена Александра Гордона?

Избранницей любвеобильного журналиста стала 20-летняя арфистка София Каландадзе. Стоит отметить, что в последнее время Гордон делает выбор в пользу девушек, которые значительно младше его. Чем же телезвезду так привлекают именно юные спутницы?
Конечно, рядом с новой супругой Гордон однозначно чувствует себя более молодым и полным жизни, рассказал блогер и бывшая звезда шоу "Дом-2" Антон Беккужев. Многие уверены, что союз с 20-летней девушкой словно помогает Александру продлить собственную молодость. Во-вторых, рядом с гораздо менее опытной женой журналист может чувствовать собственную силу, власть и могущество. Очевидно, что Гордон превосходит свою пассию и в материальном, и в моральном, и в интеллектуальном плане.
Безусловно, София Каландадзе находится в определенной зависимости от своего более статусного мужа. Мало того, психологи утверждают, что зрелые мужчины, которые берут в жены юных девушек, могут довольно легко ими управлять и манипулировать.
Еще один фактор – легкий и позитивный нрав юной Софии. Год назад Гордон признавался, что страдал от затяжной хандры и даже находил утешение в горячительных напитках.
"Не сомневаюсь, что общество молодой супруги точно поможет ему избавиться от возможных депрессий и проблем с ментальным здоровьем", – отметил Беккужев.
Наконец, не стоит забывать, что 20-летняя Каландадзе наверняка хочет стать мамой и полноценно реализоваться в качестве жены. Ведь сама девушка выросла в многодетной семье и была у родителей четвертым ребенком. Может быть, и Александр Гордон не прочь в очередной раз стать отцом, поэтому и взял в жены юную Софию, которая в будущем готова будет родить ему детей и стать настоящей хранительницей очага. Кто знает, может быть, скоро поклонники будут поздравлять молодую семью с пополнением. В любом случае хочется пожелать телеведущему, чтобы его пятый брак стал последним и по-настоящему счастливым.