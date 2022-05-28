"Лучшее, что со мной случалось": главная женщина принца Гарри вышла замуж за другого

С ней принц встречался долгих шесть лет, но девушка в итоге не захотела выходить замуж за высокородную особу. Расставание с возлюбленной стало для внука Елизаветы II большим ударом, ведь он думал, что сможет она может составить ему отличную партию.
По словам друзей, после разрыва принц Гарри еще долго зализывал раны. В частных беседах он признавался, что отношения с Челси Дэви – "лучшее, что с ним случалось". Говорят, причиной расставания стало нежелание девушки встраиваться в механизм королевской семьи, которая не прощает ошибок. Все-таки она была более дальновидна, чем Меган Маркл...
На днях стало известно, что Челси Дэви наконец вышла замуж. Блондинка пошла под венец с 37-летним топ-менеджером гостиничного бизнеса Сэмом Катмор-Скоттом. Влюбленные уже успели проверить свои отношения и даже обзавестись ребенком – малыш родился у пары в январе этого года.
Пока не известно, как принц Гарри отреагировал на свадьбу свое бывшей возлюбленной. Возможно, он кусает локти, ведь Челси Дэви явно была более подготовлена к жизни во дворце и не наломала бы столько дров, как неопытная американка Меган Маркл.