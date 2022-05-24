"Кремировали, привезли урну": Страшный рок настиг убитого Маршала

Ужасная трагедия настигла Александра Маршала.

Как известно, певец вот уже восемь лет не может посетить Украину. Для артиста это – не проблема, ведь он давно устроил жизнь в России. А вот его близкие живут в Киеве, однако увидеться с Александром Маршалом на территории Незалежной у них не выходит по понятным причинам.

С 2015 года прославленного артиста настигает страшный рок. Все началось со смерти его матери: женщина скончалась на Украине. Убитый горем из-за оборвавшейся жизни самого близкого человека музыкант хотел по-человечески попрощаться с ним и проводить в последний путь, но не смог. Его так и не пустили на территорию Незалежной. Причем попасть туда он пытался разными путями, в том числе привлекая знакомых, однако не удалось – случае приезда ему пригрозили арестом.

В итоге друзья Александра Маршала кремировали его маму, а урну с прахом отправили ему в Россию. Вслед за ней спустя два года из жизни ушла сестра рок-певца Ирина, которая младше его на десять лет. История повторилась: музыкант рвался в Киев, чтобы попрощаться хотя бы с одной близкой родственницей, но столкнулся с похожей историей. С главой семейства артиста получилась та же ситуация.

"Эксгумировали отца, кремировали, привезли урну. Теперь они у меня на Троекуровском кладбище, у них хотя бы есть куда-то приходить...", – рассказал Александр Маршал.