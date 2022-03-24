Необратимо: Раздавленный болезнью Маршал взревел после отключения мозга

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной
И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
партнеры
Среда
29 июня
Лента новостей
11:52
"Решил устроиться таксистом": победитель "Голоса" Бербеков о бедственном положении без концертов
11:47
Не для слабонервных: Страшная болезнь изъела тело измученной Королевой
11:16
Бузова может быть довольна: изможденный Тарасов заявил о проблемах в семье
11:08
"Очень тяжело": Стали известны последние слова Шатунова перед смертью
10:29
Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость
10:26
В подмосковном Одинцово поймали распространителя героина
10:19
"Это кошмар!": Разлагающееся тело покойника Нарцисса не могут засунуть в гроб
09:44
"Тюремное заключение": напавшей на соседку Успенской светят нары
09:39
Начал разлагаться: патологоанатом о состоянии лежащего уже неделю трупа Пьера Нарцисса
09:28
"Все, ухожу": Подавшая на развод покалеченная мужем Пугачева сбежала из дома
09:16
Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года
08:54
"Макс все решает": престарелая Пугачева села на шею молодому мужу
08:46
Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри
07:04
Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье с молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили
06:37
"Алкоголь, наркотики, гулянки": поднявшего руку на Миддлтон принца Луи ждут большие проблемы
04:26
Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд
02:11
"Нечто разрывающее на части": тайный поступок Агутина привел к смертельной катастрофе
00:38
День Тихона Тихого: народные приметы и традиции 29 июня
22:00
В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
21:48
Успенская раздвинула сочные оголенные ляжки: Утерла дочери нос
21:48
Овдовевший Шаляпин подготовился к собственным похоронам: Должен думать о своем уходе
20:59
"Безмятежная энергия": разочарованная Заворотнюк оказалась фанаткой нетрадиционных утех
20:29
Мрак: начавшего портиться на жаре тело Пьера Нарцисса отказались хоронить из-за форс-мажора
20:09
Гнойный отит и ларингит: Появились ужасающие кадры исколотого капельницами сына Костенко и Тарасова
19:55
В Петербурге загорелся частный дом
19:09
Шоу начинается! Объявлено о возвращении Аллы Пугачевой в Россию
19:01
Кто принимает решения вместо Зеленского: объяснил Лавров
18:43
"Мой ангелочек": Волочкову сняли валяющейся на земле
18:05
Разводящую нищих россиян на деньги Собчак прижали к ногтю: Твой отец в гробу перевернулся!
17:33
"Своего рода бизнес": занимающегося поставками девушек Тимати вывели на чистую воду
17:15
Встал на сторону России: Макрона не убедили жалобы Зеленского
16:44
Ушла по-хамски: Аллегрова оправдалась за скандал на концерте
16:32
В Нижегородской области бык убил мужчину
16:04
Песков предложил Зеленскому завершить спецоперацию за сутки
15:59
Могила поделенного надвое Шатунова утонула в 35-градусную жару
15:27
"Мы не чужие": Орлова бросилась на шею бывшему после слухов о романе с Давой
14:53
"Взял деньги": доверчивого Жигунова обчистили до нитки
14:50
"Страшно и больно": обессиленная жена Тарасова озвучила диагноз ее измученного ребенка
14:44
"Нет предела шлюшьей мерзости": Казаченко возмущен бесстыдством приживалок и содержанок на похоронах
14:38
"Близкие подтвердили": Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет
14:23
Chery Tiggo 8 Pro Max: автомобиль или айфон?
14:13
"Да она же голая!": выставившая напоказ родную дочь Волочкова возмутила народ
14:07
"Тест на беременность": Орбакайте объявила о больших переменах в жизни
14:04
Скончалась звезда сериала "Скорая помощь"
13:42
Мошенник-альфонс обчистил старушку из Подмосковья на 600 тысяч
13:40
Прикончившего Шатунова Разина подняли на вилы: Как теперь тебе спится?
13:29
"Не получится": коварный план Галкина нажиться на Пугачевой провалился
13:26
Как в анекдоте про змею: Поплавская разнесла в пух и прах перебравшихся за бугор знаменитостей
13:18
Как помочь упавшему в обморок от жары человеку?
13:14
Жизнь в Швейцарии, свадьба втихаря от мамы и жена из богатенькой семьи: каким стал старший сын Валерии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Плюнувшую на покойника Шатунова Бородину публично распяли: Прям бесите
"Написал": пожелтевший Данилко объявился после роковой смерти Шатунова
А как же Ариша? Променявшая дочь на мужиков Волочкова явила миру нового ребенка
Родила троих детей влиятельному бизнесмену и оскандалилась с дочерью на "Голосе": личная жизнь Алсу
Скончалась звезда фильма "Хождение по мукам" Юрий Горобец
Безумную поклонницу еле оттащили от лежащего в гробу Шатунова: видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Необратимо: Раздавленный болезнью Маршал взревел после отключения мозга

Необратимо: Раздавленный болезнью Маршал взревел после отключения мозга

Любимец публики Александр Маршал вот уже несколько лет пытается справиться с болезнями.
прочитано 3901 раз

Проблемы со здоровьем буквально преследуют музыканта и мешают заниматься творчеством: в последнее время он то и дело тяжело болеет. Четыре года назад артист едва не стал инвалидом из-за обнаруженной у него межпозвонковой грыжи. Чтобы решить проблему, ему пришлось лечь под нож: врачи установили имплант в его позвоночник. Теперь ни дня Маршала не проходит без лечебной физкультуры, которая поддерживает его состояние в норме.

ПО ТЕМЕ

"Скакнуло давление": супруга о состоянии тяжелобольного Маршала после госпитализации

Год назад любимца публики настигла новая напасть – его госпитализировали в предынсультном состоянии. Причем произошло, это как гром среди ясного неба: внезапно артисту стало плохо, он не мог нормально ходить, постоянно спотыкался и падал.

"Мозг отключается на какое-то время, и ты не координируешь себя", – вспомнил ощущения Александр и поделился с "Пятым каналом".

К счастью, с этой бедой артисту удалось справиться. Однако на этом его беды не закончились. Позже он подхватил коронавирус, который перенес не очень тяжело. Но болезнь не прошла бесследно – Маршал начал страдать от потери памяти, которая мешает ему заниматься творчеством. Певец признается, что может писать очередной новый текст, отвлечься на что-нибудь и моментально забыть, о чем думал буквально минуту назад.

Да, музыкант в последнее постоянно болеет, но не отчаивается, ведь он окружен поддержкой – детей и молодой возлюбленной, которые не оставляют его в непростое время одного.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2022, 11:05 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Маршал встал на колени перед Винокуром

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри

Не постеснялась
Шоу-бизнес

Начал разлагаться: патологоанатом о состоянии лежащего уже неделю трупа Пьера Нарцисса

Гниение неизбежно

Шоу-бизнес

"Тюремное заключение": напавшей на соседку Успенской светят нары

Сухой выйти из воды не получилось
Шоу-бизнес

Что она с собой сделала: 55-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости

Просто другой человек!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
В Петербурге загорелся частный дом
В Нижегородской области бык убил мужчину
В Пермском крае в реке утонули двое детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+