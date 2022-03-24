Необратимо: Раздавленный болезнью Маршал взревел после отключения мозга

Любимец публики Александр Маршал вот уже несколько лет пытается справиться с болезнями.

Проблемы со здоровьем буквально преследуют музыканта и мешают заниматься творчеством: в последнее время он то и дело тяжело болеет. Четыре года назад артист едва не стал инвалидом из-за обнаруженной у него межпозвонковой грыжи. Чтобы решить проблему, ему пришлось лечь под нож: врачи установили имплант в его позвоночник. Теперь ни дня Маршала не проходит без лечебной физкультуры, которая поддерживает его состояние в норме.

Год назад любимца публики настигла новая напасть – его госпитализировали в предынсультном состоянии. Причем произошло, это как гром среди ясного неба: внезапно артисту стало плохо, он не мог нормально ходить, постоянно спотыкался и падал.

"Мозг отключается на какое-то время, и ты не координируешь себя", – вспомнил ощущения Александр и поделился с "Пятым каналом".

К счастью, с этой бедой артисту удалось справиться. Однако на этом его беды не закончились. Позже он подхватил коронавирус, который перенес не очень тяжело. Но болезнь не прошла бесследно – Маршал начал страдать от потери памяти, которая мешает ему заниматься творчеством. Певец признается, что может писать очередной новый текст, отвлечься на что-нибудь и моментально забыть, о чем думал буквально минуту назад.

Да, музыкант в последнее постоянно болеет, но не отчаивается, ведь он окружен поддержкой – детей и молодой возлюбленной, которые не оставляют его в непростое время одного.