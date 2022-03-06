СМИ раскрыли местонахождение сбежавшей из России Пугачевой

Накануне СМИ сообщили, что 72-летняя народная артистка Алла Пугачева покинула Россию, взяв с собой детей. Певицу видели во Внуково-3, откуда вылетают частные самолеты. Журналисты Super.ru выяснили, куда улетела супруга Максима Галкина.
Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, Алла Борисовна находится в Израиле, куда она довольно часто летает на отдых – останавливается в поселке Кесария и селится в трехэтажной вилле с бассейном. Якобы артистка собиралась купить эту недвижимость.
Примечательно, что недавно в израильском аэропорту заметили и телеведущую Ксению Собчак. Журналистка рассказывала, что решила отправиться вместе с сыном на отдых. Телеграм-каналы распространили фото, на котором Ксения запечатлена, предположительно, в Бен-Гурионе.
"В шоу-бизнесе наблюдается две тенденции: посты про патриотизм в соцсетях и внезапные "запланированные отпуска", – отмечает Super.ru.
Ранее "Дни.ру" писали, на что будет жить потерявший работу супруг Аллы Пугачевой. После антироссийского демарша Максим Галкин лишился контрактов, а зрители начали массово сдавать билеты на концерты юмориста.