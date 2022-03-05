Поехала к дочери? Пугачева с младшими детьми сбежала из страны на частном самолете

В Сети обсуждают информацию о том, что Примадонна уже несколько дней находится за пределами России. Новость появилась в телеграм-канале обозревательницы Божены Рынски, сообщает Царьград. В посте сказано, что Пугачеву и ее младших детей видели в аэропорту Внуково-3, это означает, что Алла Борисовна воспользовалась частным самолетом.
Подтверждений от представителей звездной семьи не поступало, однако, по словам очевидца, выезд из страны произошел почти неделю назад. Поклонники гадают, куда могла отправиться Примадонна вместе со своей семьей. Фанаты выдвинули теорию, что артистка решила проведать свою старшую дочь Кристину Орбакайте, которая находится со своими детьми и мужем в США.
Ранее стало известно, что карьера мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина пошатнулась из-за его мнения о спецоперации. Артист высказал свое негативное отношение к происходящему, после чего патриотичные зрители стали сдавать билеты на его концерт.
В итоге выступление в Архангельске отменили, а в Казани – перенесли, также Галкин лишился нескольких рекламных контрактов. Зрители гадают, кто же теперь будет содержать семью и как будут развиваться дела с работой Максима в дальнейшем.