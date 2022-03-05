"Я тоже зашивался": звезда фильма "Бой с тенью" рассказала о важнейшем решении в своей жизни

Речь идет о триллере Антона Маслова – "Многоэтажка". Денис Никифоров сыграл в картине роль пожарного, который отправляется на поиски своей пропавшей дочери. В фильме большое значение имеет социальный подтекст, а также раскрывается семейная тема, что, по мнению звезды "Боя с тенью", сегодня очень важно.
В беседе с изданием "Кино-театр.ру" Никифоров рассказал, что в "Многоэтажке" его герой в какой-то момент решает прекратить пить, однако это не спасает его семью. Самому актеру в жизни тоже приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, ведь он тоже никогда не был ангелом. К счастью, в его случае все вышло благополучно.
"Я тоже зашивался, заканчивал пить ради семьи," – откровенно рассказал артист.
Денис Никифоров счастлив, что когда-то принял это важнейшее решение в своей жизни. Артист знает в жизни много примеров, сходным с тем, что произошло у его персонажа. Именно поэтому он уверен, что здоровое семейное кино сегодня очень важно. Нужно показывать не только разведенных родителей, но и момент создания семьи, а также сопутствующую этому событию радость.
Напомним, что Денис Никифоров прославился среди российских зрителей после выхода фильма "Бой с тенью". Позже актер снялся в популярном сериале "Молодежка" и ряде других проектов.
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