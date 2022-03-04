Замужняя Навка публично призналась в любви после нежностей Авербуха

Публичное заявление Ильи Авербуха не оставило равнодушной Татьяну Навку.

Именитый фигурист не из тех российских звезд, кто привык рассыпаться нежными словами о своих коллегах и друзьях. Однако на днях хореограф разоткровенничался и ответил на один вопрос, который давно волновал публику.

Всем известно, что именно Авербух является идейным вдохновителем популярного шоу "Ледниковый период", а на его плечи ложится важная задача – формировать пары. Тем не менее, ответственный за столь важную миссию хореограф ни разу не раскрывал тайну, кто же из дуэтов за всю историю существования шоу ему нравится больше всего. Объясняет он это просто: звезда фигурного катания боится обидеть других участников. На этот раз он все же решил приоткрыть завесу тайны и нежно отозвался о парах, выходивших на лед. Как оказалось, лучшими он считает дуеты: Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев.

Узнав о попадании в этот список, Татьяна Навка не смогла сдержать эмоций. Некогда участница "Ледникового периода" публично призналась в любви к проекту. Как оказалось, даже спустя время она с теплотой вспоминает о том периоде своей жизни.

"Это прекрасный, добрый, невероятно творческий проект. Он дарил нашим зрителям, стране, да и всем в мире, кто смотрел Первый канал, ассоциацию с добром, с любовью, с творчеством. С тем, что можно все преодолеть", – публично поделилась своими чувствами супруга Дмитрия Пескова.

