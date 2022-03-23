Умер 99-летний актер Юрий Померанцев

Артист Юрий Померанцев прожил долгую жизнь, достойную восхищения. Он побывал на Великой Отечественной войне и был ранен, после чего посвятил себя искусству. Мужчина играл в театре и участвовал в киносъемках. Царьград пишет, что актер за 99 лет своей жизни исполнил около трех сотен ролей.
Как уточняет телеканал "360", Юрий Померанцев снимался в картинах "Сплав", "Освобождение", "Наш милый доктор", "Орлята Чапая" и других фильмах, которые полюбились советскому зрителю. Артист также прославился, как основатель первого в мире Детского театра.