"Мама твоя еще не сдохла?": дочь Заворотнюк цинично добивают украинские подонки

"Не помогает ни солнце, ни океан, – жалуется дочь Заворотнюк. – Все эти несколько дней тревога и всепоглощающий страх".
Ее можно понять, ведь сейчас у каждого чувства растерянности, паники, смятения. А когда болеет родной человек, все происходящее воспринимается вдвойне остро.
Но есть такие люди на земле, которым бог совести совсем не дал. Они-то в последние дни и атакуют и без того несчастную дочь Анастасии Заворотнюк. В директ ей они день и ночь шлют проклятия, оскорбления, угрозы, словно бы всегда миролюбивая Анна в чем-то виновата.
Причем делают это оголтелые украинские подонки. "А мама твоя еще не сдохла?", "Ты дно" – пишут ей дураки. Хотя девиз доброй и светлой страницы Анны – "Солнечно, нежно и тепло, заходите погреться".
"Мне мерзко от этих людей", – справедливо признается Заворотнюк. Действительно, в любой ситуации очень важно сохранять человеческий облик и скрывать свое гнилое нутро, чего не удается людям (да и людям ли?!), которые пишут гадости в директ Анне. Но все им вернется бумерангом!