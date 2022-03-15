Только родившая рэперу Федуку дочь Новикова рассказала о признаках беременности

Александра Новикова сделала шокирующие признание о своем состоянии.

Дочь известного российского бизнесмена Аркадия Новикова Александра 4 марта впервые родила ребенка рэперу Федору Инсарову. Дочку назвали Ниной. На днях девушка призналась, что чувствует себя неважно. Это насторожило поклонников,

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"Я себя сегодня плохо чувствую. Тошнит, голова болит, сил нет. Все прямо как во время беременности", – рассказала Саша Новикова.

Несмотря на неважное самочувствие, Саша Новикова продолжает работать и не бросает бытовых дел. Она продолжает вести блог, писать книги и заниматься бизнесом.

На новом фото она предстала в отличной форме, на ней были свободные брюки и свитер, которые просто висели на ее худеньком теле. Было видно, что жена рэпера Федука стройна и подтянута, хотя после родов не прошло и месяца.

По словам Саши Новиковой, она уже похудела на десять килограммов и вернулась в свою форму до беременности, поэтому может носить свою обычную одежду.

Напомним, рэпер Федук и Саша Новикова поженились год назад. Пышной свадьбы они делать не стали, а только расписались и посидели в ресторане с родственниками. Уже зимой этого года девушка рассказала поклонникам, что беременна. Она показала подписчикам своего блога округлившийся живот.