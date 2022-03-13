Оплыл и странно ходит: Глызин совсем себя запустил после борьбы с коварной опухолью

В Сети обсуждают внешний вид певца Алексея Глызина.

68-летний Алексей Глызин ведет активную творческую жизнь. Он много гастролирует, снимается в телепрограммах и посещает светские мероприятия. Артист уверяет, что быть энергичным и сохранять здоровье ему помогает правильное питание. Знаменитость теперь налегает на овощи.

Когда-то у Глызина обнаружили серьезный недуг – опухоль почки. Алексей много лет не подозревал, что в его организме растет коварное новообразование. Знаменитость испытывала боли в спине и была уверена, что дело в позвоночнике. К счастью, вокалист смог найти докторов, которые поставили правильный диагноз и прооперировали его. Долгое время Глызин тщательно следил за своим состоянием.

Накануне в микроблоге композитора Александра Добронравова появилось свежее видео, на котором запечатлен Алексей Глызин. Александр и Алексей обратились к пользователям Сети. Знаменитости призвали народ прислушиваться к своему сердцу, всегда начинать с себя и сохранять любовь, дружбу и уважение.

В кадре Глызин и Добронравов двигались навстречу камере по длинному коридору. Обитатели Интернета отметили, что Алексей теперь странно переваливается с ноги на ногу при ходьбе. Фанаты знаменитости заподозрили неладное. В Сети предположили, что походка артиста изменилась из-за появившихся лишних килограммов. Дескать, звезда почему-то запустила себя. В глаза бросается большой живот Глызина, который в буквальном смысле свисает над пряжкой ремня, оплывший овал лица и второй подбородок. Поклонники пожелали Алексею Глызину побыстрее прийти в форму.