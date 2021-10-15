67-летний Глызин оправдал нежелание внука-хакера идти на сцену

У 67-летнего певца Алексея Глызина есть двое сыновей и взрослый внук. О судьбе наследников с артистом и поговорил корреспондент "Дни.ру" за кулисами концерта к 100-летию со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна.

45-летний Алексей Глызин-младший – телережиссер сериала "Территория призраков", передач "В поисках приключений с М. Кожуховым", "Все сразу" и "Дачный ответ". А 28-летний Игорь Глызин иногда играет в группе легендарного отца на концертах и съемках.

Как живется детям певца под грузом знаменитой фамилии? "Она не мешает им точно, – полагает артист. – А вот есть ли минусы – надо разбираться. Игорь, кстати, даже выходит вместе со мной на сцене и мы работаем как коллеги, партнеры, друзья. Он мне друг, прежде всего, а потом уже родственник".

Что же касается внука певца – 16-летнего Дениса Глызина, то он отказался заниматься музыкой. "Я думаю, что он будет хакером (компьютерный взломщик, программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности – Прим. ред.) – это по нынешним времена более престижно и хлебно, – улыбается Алексей Глызин. – У него тяга к компьютерным технологиям, он даже ходил в специальный клуб и лагерь".

"Я не могу сказать, что мы прямо каждый день встречаемся с ним за большим семейным столом, но при первой же возможности я всегда звоню Денису, чувствую большую потребность в общении с ним", – признавался певец в одном из интервью.

