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Шоу-бизнес
"Опять нажрется": до чего может довести страшная зависимость певицы Монеточки

"Опять нажрется": до чего может довести страшная зависимость певицы Монеточки

Психолог Михаил Хорс рассказал о булимии, от которой страдала певица Монеточка.
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Певица Монеточка рассказала, что не так давно она страдала от булимии. Сейчас, судя по всему, с девушкой все хорошо. Она прекрасно выглядит и на здоровье не жалуется.

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По словам Михаила Хорса, булимия – это крайняя стадия пищевой зависимости. Чаще всего булимики – это не только те, кто не контролируемо употребляет пищу, но еще ее и вырывают обратно. Связано это с тем, что люди первоначально пытаются использовать пищу не в пищевых целях, например, стресс заедают, потом чувствуют вину за то, что съели лишнее, и идут от этого освобождаются.

"И это подкупается. Можно, оказывается, есть в неограниченных количествах, не контролировать себя. Обычно довольно юные люди этим занимаются, но потом это может годами длиться. Потом возникает привычка. Люди когда едят, начинают вырывать эту пищу, у них уже привычка возникает. Все сначала думают, что это разок, больше не буду, а потом формируется такая поведенческая модель и из этого уже довольно трудно выходить", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" психолог.

Эксперт объяснил, как проявляется эта страшная болезнь. Также он дал понять, что если не обратиться к врачу, то последствия могут быть печальные.

"Если не лечиться, то здесь могут быть как биологические истории, связанные с изнашиванием пищевода, пищеварительной системы, желудочно-кишечный тракт начинает неправильно работать, дальше психические осложнения. Многие булимики, чуть что у них в жизни происходит, они используют это как способ отвлечения. Как алкоголик к бутылке бежит. Бежит, опять нажрется, переест, ему аж тяжело, он идет выблюет и ему легче становится. Их почти всегда кидает от булимии до анорексии и обратно. Они довольно часто вместе ходят под руку", – подытожил врач.

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Фото: Mikhail Frolov / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 15:02 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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