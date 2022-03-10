Монеточка призналась в психическом заболевании

Российская певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка призналась, что страдала от булимии, когда была подростком. Об этом артистка поведала в ютуб-шоу "Есть тема".
Все началось с того, что друг семьи указал на лишний вес у девочки, после чего она начала всячески с ним бороться. Она наедалась, после чего старалась вырвать рвоту. При этом она старалась делать так, чтобы родители не слышали этого.
"Были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела. Потом ты берешь это, выливаешь, ополаскиваешь", – рассказала Монеточка.
По словам певицы, она до сих пор испытывает негативные последствия булимии, хоть с самим недугом справиться удалось. Однако каждый месяц она посещает гастроэнтеролога.
Что касается физического состояния, то сейчас певица лояльно относится к своему весу и считает, что из-за этого не стоит расстраиваться. Ее все устраивает, а поклонников тем более.
По данным Helix, булимия – это психическое заболевание, которое характеризуется расстройством пищевого поведения. Больной переедает, после чего вызывает рвоту. Также он может принимать слабительные или мочегонные препараты, делать клизмы или сидеть на жестких диетах.