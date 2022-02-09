"Раздражает": Грызня между Заворотнюк и Чернышевым отравляет всю семью

Порой общее горе сближает людей, но в случае с Анастасией Заворотнюк все случилось иначе. Супруг артистки и ее дочь от первого брака устроили грызню — они стараются не контактировать друг с другом и выдвигают взаимные претензии. Об этом СМИ рассказали источники, близкие к семье "прекрасной няни".
Анна Заворотнюк попала в немилость к Петру Чернышеву, поскольку ведет блог, где то и дело упоминает смертельно больную мать. При этом супруг артистки отмалчивается, не афиширует груз на душе. "Анна же взяла манеру делиться с подписчиками в Инстаграме, что раздражает Петра", — рассказал журналистам источник.
Когда Анастасия Заворотнюк узнала о раке мозга, ее родственники собрались вместе и договорились все держать в секрете во избежание грязных сплетен. Теперь же Петр Чернышев якобы считает, что падчерица отравляет семью раскруткой своего блога, от которого получает доход.
Ранее Анна признавалась, что отчим не разрешает ей публиковать фото вместе с маленькой сестрой. Так она уже намекала на крупную ссору. К тому же девушка не стала публично поздравлять Петра Чернышева с днем рождения, хотя этого от нее ждали многие.
Напомним, появились страшные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. Внешность звезды безобразно испортилась, кроме того знаменитость частично парализовало. А ученый РАН заявил, что актрисе удалили большую часть мозга.