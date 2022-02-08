"Влюбился": заинтересованного в Лещенко Буйнова вывели на чистую воду

Рустам Солнцев высказался по поводу отношений Александра Буйнова со Львом Лещенко.

В последнее время Александр Буйнов стал слишком много внимания уделять Льву Лещенко в своем аккаунте в "Инстаграме". Почти каждый пост он теперь посвящает своему коллеге. Некоторые заподозрили что-то неладное и стали думать, точно ли их связывают только дружеские и рабочие отношения.

Напомним, что не так давно Лещенко исполнилось 80 лет. Конечно, Буйнов поздравил его в своих социальных сетях. Так же поступили и многие другие артисты. Но позже музыкант продолжил писать оды любви своему товарищу. "Левушка, мы тебя любим", – сказал исполнитель.

"По поводу Буйнова, у которого проснулась Любовь к Лещенко... Влюбился. Рассмотрел наконец объект своего, так сказать, тайного желания", – вывел Рустам Солнцев Александра Буйнова на чистую воду.

Шоумен не сомневается, что между коллегами может что-то быть. Он не стал скрывать своих мыслей и высказался на этот счет. Его удивляет, что звездам понадобилось так много времени, чтобы понять свои чувства друг к другу. Естественно, сами певцы не давали комментариев по поводу этих слухов. Поклонникам остается только догадываться, правда это или нет.

"Раньше как-то не доводилось, за 80 лет не рассмотрел, а теперь когда 80 лет Лещенко стукнула, рассмотрел. Слава Богу! Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Я за новые пары", – не сдержался Солнцев.