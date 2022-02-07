"В нем все и сразу": Рыжий из "Иванушек" признался в чувствах "лучшему" мужчине

Артиста по жизни окружает много людей, среди них сложно разглядеть того самого, кто питает к тебе искренние чувства. Но, к счастью, как минимум один у него есть точно: певец откровенно рассказал о человеке, с которым его связывают очень теплые и близкие отношения.
Как оказалось, в круг самых близких его людей входит Игорь Матвиенко, которому, кстати, группа обязана своим успехом. Своим другом знаменитого продюсера и композитора он считает с 1988 года, причем, не скрывая, называет его "лучшим". По признанию Рыжего из "Иванушек", народный артист смог сочетать в себе все самые прекрасные качества.
"В нем все и сразу. Он и друг, и старший товарищ, и наставник, и напарник, и вдохновитель, и уравнитель", — цитирует слова исполнителя хита "Тучи" РИА ФАН.
О том, какой Матвиенко хороший человек, Григорьев-Апполонов решил рассказать в день рождения продюсера и композитора. Вчера звезде российской эстрады исполнилось 62 года. По словам певца, несмотря на возраст, его близкий друг не планирует сбавлять обороты: сейчас он работает над неким "суперпроектом" и вкладывает в него все свои силы.
"Поэтому желаю ему еще и упорства, ведь, как говорится, терпение и труд все перетрут", — сказал Рыжий из "Иванушек", поздравляя товарища с праздником.
К слову, за последние несколько лет в жизни Григорьева-Апполонова было много неприятных событий, среди них есть и потери близких друзей.