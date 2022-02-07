Кризис семьи: Заворотнюк отвергла Чернышева после вмешательства Навки

День рождения мужа Анастасии Заворотнюк прошел с громкими поздравлениями. Петр Чернышев получил общественное признание. Однако его обделила вниманием падчерица – Анна Заворотнюк.

Знаменитому фигуристу Петру Чернышеву исполнился 51 год. Именинника поздравила его неизменная партнерша Татьяна Навка — бурно, горячо и очень эмоционально. Напарница назвала спортсмена принцем, будто бы он вовсе и не женат на Анастасии Заворотнюк.

Народ с нетерпением ждал, когда дочь актрисы Анна Заворотнюк посвятит пост в соцсети своему отчиму. Раз уж Татьяну Навку пробило на сверхдобрые слова, то близкая родственница могла бы придумать пожелания ничуть не хуже.

Однако девушка, условно говоря, отвергла Петра Чернышева. В "Инстаграм" он не получил от нее публичного поздравления, ни строчки. При этом Анна посвящала время другим менее важным вещам. В Сети расползлись слухи, якобы в семье Анастасии Заворотнюк начался кризис отношений.

Поклонники спросили у Анны, почему она не выразила отчиму открытого признания. "А должна была?" — грубовато ответила блогерша.

Напомним, ранее девушка высказалась о снимке, где предположительно запечатлена онкобольная Анастасия Заворотнюк. Она не стала опровергать причастность матери к фото. По мнению Анны, распространителям кадра стоит бояться наказания свыше.

Как писали "Дни.ру", у мужа Анастасии Заворотнюк обнаружились крупные долги. Петр Чернышев оказался в списке "злостных неплательщиков".