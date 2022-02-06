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Шоу-бизнес
"Арлекин": хулиганка Пугачева в красной шляпе шокировала народ

"Арлекин": хулиганка Пугачева в красной шляпе шокировала народ

Алла Пугачева продемонстрировала чувство стиля.

Продолжение: Понаровская дала смачную оплеуху Пугачевой: Деревня
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Несмотря на то, что Алле Пугачевой уже перевалило за семьдесят, женщина не отстает от моды и нередко радует поклонников стильными образами. Недавно Примадонна проводила время с другом и дизайнером Игорем Гуляевым, который решил приодеть звезду.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В своем "Инстаграм" Гуляев опубликовал видео, на котором запечатлен вместе с Пугачевой. Артистка предстала в весьма необычном виде. На голове Аллы Борисовны красовалась красная пушистая и при этом массивная шляпа, а шею певицы украсила не менее массивная золотая цепь. Дополнила образ шубка зеленого цвета. Стоит отметить, что исполнительница выглядит заметно помолодевшей. Под видео дизайнер написал, что они с Пугачевой хулиганят. Также он поинтересовался у поклонников, как им образ.

Фанаты принялись нахваливать стиль Аллы Борисовны. "Я в восторге! Вам все к лицу", "Шикарный образ! Алла Борисовна как всегда красотка", "Шедевр, мастер, ярко, актуальные живые цвета! Алла Борисовна, бант придает легкости", "Шапка-Арлекин для Королевы", "Очень стильно. Алуся, так держать. И немедленно на подиум и подруг возьми. Так хочется увидеть наш возраст".

Однако нашлись и те, кто посчитал, что внешний вид артистки слишком вызывающий. "В детский сад на утренник можно", – написал один из комментаторов.

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Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2022, 12:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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