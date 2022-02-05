"Как из ужастика": внешний вид дочери Порошиной всполошил народ

Дочь Марии Порошиной с белым лицом предстала перед камерой.

У Марии Порошиной и Гоши Куценко есть общая дочь Полина. Пара познакомилась еще во время обучения в МХАТе. Практически сразу артисты поняли, что любят друг друга, поэтому вскоре начали жить вместе. А в 1996 году появилась на свет наследница. Кстати, Полина решила пойти по стопам звездных родителей и стала актрисой. Сейчас она участвует в постановке "Le Тартюф", которую можно увидеть в театре на Таганке.

Недавно дочь актеров выложила в свой "Инстаграм" фото, на котором предстала в весьма жутком виде. На голове девушки красовался черный парик с растрепанными волосами, а на лицо был нанесен белый грим. Образ дополняли черные дугообразные брови и глаза с такими же черными подтеками. Народ был шокирован столь ярким образом, ведь актриса была похожа на героя из фильма ужасов. "Как из ужастика", – написал кто-то из пользователей сети. Об этом сообщила "Экспресс газета". При этом некоторые фанаты отметили, что Полина – по-настоящему талантливая актриса, раз смогла преобразиться до неузнаваемости.

Напомним, что Полина – не единственный ребенок Марии Порошиной. Так, она является матерью пятерых наследников. Как известно, материнство – это не только счастье, но и большая ответственность. Порой актрисе даже приходилось отказываться от перспективных предложений по работе. Так, третья беременность вынудила артистку отказаться от сотрудничества с Андреем Кончаловским.