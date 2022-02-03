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Шоу-бизнес
"Невероятно": Заворотнюк вывалила пышную задницу в бассейне

"Невероятно": Заворотнюк вывалила пышную задницу в бассейне

Наследница Анастасии Заворотнюк гордится своей фигурой. Анна Заворотнюк выглядит на все сто.
прочитано 207 раз

Несмотря на тяжелый недуг матери, Анна Заворотнюк наслаждается жизнью и искренне улыбается. Девушка не упускает возможности радовать себя заграничным отдыхом. Это помогает ей бороться со стрессом и переживаниями, которые она испытывает, глядя на онкобольную Анастасию Заворотнюк.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Красотка ведет блог в "Инстаграм", а также работает моделью. Чтобы оставаться востребованной в профессии, она следит как за кожей, так и за фигурой. Длинноногая знаменитость выглядит очень эффектно в модных нарядах, ведь никаких лишних складок у нее нет.

Сейчас блогерша развлекается в Дубае и показывает поклонникам пикантные снимки из отпуска. Недавно она разместила фото, на котором позирует в бассейне. Во время съемки дочь Анастасии Заворотнюк вывалила пышный зад и вытянула руку вверх.


Подписчики восхитились потрясающими формами Анны и похвалили ее за изящество. "Вау, невероятно", "Просто отпад", "Анечка, вы прелесть", "Хорошего отдыха", — отреагировали пользователи Сети.

Ранее наследница Анастасии Заворотнюк жаловалась, что во время болезни набрала нежелательный вес. Тогда она поправилась до 57 килограммов при наличии высокого роста, и очень расстроилась. Фанаты же наоборот решили, что блогерша слишком худая.


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Фото: instagram.com / anna_zavorotnyuk
Автор: 3 февраля 2022, 15:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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