Обойдемся без звезд: Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили актера, режиссер и сценариста Виктор Мережко. Побывавший на траурной церемонии художник Никас Сафронов поделился воспоминаниями о покойном.

Никас Сафронов сблизился с Виктором Мережко после того, как режиссер в 1997 году похоронил жену Тамару. И даже снялся в эпизоде фильма Виктора Мережко "Сонька золотая ручка".

"Я помню, как впервые пришел к нему в гости, – рассказал Никас. – Это было часа в 3 дня, а ушел я домой в 3 ночи. С тех пор и стали дружить".

"Мы часто ходил гулять на старый Арбат, – вспоминает Сафронов. – Он тогда вел программу "Мое кино" (программа Виктора Мережко и Александра Олейникова на "ТВ-6" выходила в 1994 — 1998 года, а ее гостями были Алла Пугачева, Анжелика Варум, Роксана Бабаян и Михаил Державин, Владимир Жириновский, Гарик Сукачев – Прим. ред.) его все узнавали и брали автографы – больше, чем у меня. Он был этим очень доволен".

Потом все резко оборвалось. "В какой-то момент мы взяли с собой и Юру Антонова. А закончилось все тем, что Мережко запретил впредь приглашать Антонова. "Больше мы его с собой не берем!" – так он сказал. Просто у Антонова на Арбате взяли больше автографов. А когда стали больше брать автографов у меня, он вообще потерял интерес к Арбату", – вздыхает Никас.

Напомним, Виктор Мережко скончался на 85-м году 30 января в одной из больниц Санкт-Петербурга после осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Мережко провел в медицинском учреждении с множественным поражением легких три недели, а потом у него отнялась нога.