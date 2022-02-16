Власть как родовое проклятье: как новая королева Великобритании связана с эпидемией холеры

В последнее время королева Великобритании Елизавета II все слабее. Ходят слухи, что ее жизнь угасает день ото дня. Ни для кого не секрет, что монархиня приближается к роковому часу.
После смерти 95-летней королевы Великобритании власть над королевством будет кто-то должен взять в свои руки. И это, судя по всему, будет жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз.
Женщине будет передана семейная реликвия – корона с непростой историей. Некоторые уверены, что украшение это имеет отрицательную энергетику и даже родовое проклятье.
Раньше корону носила мать Елизаветы II — Елизавета Боуз-Лайон. Британцы видели украшение в последний раз в 2002 году, когда хоронили королеву-мать.
Известно, что предназначенная монархине корона украшена 2800 бриллиантами, один из которых особенно ценный. Это легендарный "Кохинур", из-за которого долгие годы конфликтовали Индия и Британия.
До того как бриллиантом украсили королевскую корону, им обладали разные люди. Одно известно совершенно точно: всех хозяев этого злосчастного камня постигла страшная судьба. К примеру, на борту корабля, на который доставили драгоценный камень, разразилась эпидемия холеры. В королевских кругах камень называют чуть ли не проклятым.