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Шоу-бизнес
Власть как родовое проклятье: как новая королева Великобритании связана с эпидемией холеры

Власть как родовое проклятье: как новая королева Великобритании связана с эпидемией холеры

Королева Елизавета II слабее день ото дня. Она назвала свою преемницу.
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В последнее время королева Великобритании Елизавета II все слабее. Ходят слухи, что ее жизнь угасает день ото дня. Ни для кого не секрет, что монархиня приближается к роковому часу.

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После смерти 95-летней королевы Великобритании власть над королевством будет кто-то должен взять в свои руки. И это, судя по всему, будет жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз.

Женщине будет передана семейная реликвия – корона с непростой историей. Некоторые уверены, что украшение это имеет отрицательную энергетику и даже родовое проклятье.

Раньше корону носила мать Елизаветы II — Елизавета Боуз-Лайон. Британцы видели украшение в последний раз в 2002 году, когда хоронили королеву-мать.

Известно, что предназначенная монархине корона украшена 2800 бриллиантами, один из которых особенно ценный. Это легендарный "Кохинур", из-за которого долгие годы конфликтовали Индия и Британия.

До того как бриллиантом украсили королевскую корону, им обладали разные люди. Одно известно совершенно точно: всех хозяев этого злосчастного камня постигла страшная судьба. К примеру, на борту корабля, на который доставили драгоценный камень, разразилась эпидемия холеры. В королевских кругах камень называют чуть ли не проклятым.

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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 04:39 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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