Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины

Герцоги Сассекские живут в Калифорнии. Переезд принца Гарри и Меган Маркл в Соединенные Штаты сопровождался громким скандалом. Теперь королевские эксперты заявили, что вскоре внук Елизаветы II прибудет в Великобританию.
По имеющимся данным, на Родину внук монархини отправится без супруги и двух детей. Поводом для этого стало 70-летие правления Елизаветы II. Есть предположение, что Меган Маркл не желает возвращаться во дворец, где, по ее уверениям, ей было не по себе.
Напомним, небольшая оттепель между членами королевской семьи наметилась после смерти мужа Елизавета II. Тогда на любимого деда отправился и принц Гарри. Меган Маркл не сопровождала мужа, поскольку находилась на большом сроке беременности.
Отметим, что многие британцы возмутились тому, что принц Гарри не приехал поздравить королеву Великобритании в день празднования ее торжества. Как писали "Дни.ру", 6 февраля 95-летняя Елизавета II принимала публичные чествования не только от членов семьи, но и от политиков всего мира. Журналисты предположили, что принц Гарри обижен на бабушку, поскольку та не желает оплачивать его жизнь в США и лишила его охраны.