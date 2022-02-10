"Надо получать удовольствие": известный режиссер рассказал про отношения с 79-летней Алентовой

Евгений Писарев родился в 1972 году, Вера Алентова к этому времени семь лет как служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, дебютировала она и в кино. В 2010-м Писарев был назначен художественным руководителем труппы, где Вера Алентова уже была примадонной, дивой, суперзвездой. Но легко ли работать с ней молодому режиссеру?

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