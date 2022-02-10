"Надо получать удовольствие": известный режиссер рассказал про отношения с 79-летней Алентовой

"Вера Алентова – это та актриса, которая проверяет каждую фразу, – рассказал "Дни.ру" Писарев. – Она не наденет на себя вещь, если та не нравится – актриса всегда является соавтором костюма, грима".
Разумеется, у 49-летнего режиссера случались творческие споры с 79-летней суперзвездой. "Но на то они и репетиции, чтобы спорить, – пояснил Писарев. – А не для того, чтобы режиссер вещал, а все согласно кивали головой. Мы вместе находимся в поиске. Я не диктатор, как многие режиссеры. Просто я сам бывший артист и моя всегда задача – максимально интересно раскрыть тех, кто на сцене".
Евгений Писарев мудро заметил: "Жизнь такая короткая, что надо получать удовольствие, а не погрязать в скандалах и интригах даже во время репетиции".
"В случае с "Мадам Рубинштейн" – спектаклем, который выходит в юбилей Веры Валентиновны – мне хотелось, чтобы ей было максимально комфортно работать, – пояснил худрук театра. – Мы долго искали материал для этого бенефиса, смотрели разные пьесы, но именно история про Елену Рубинштейн всем понравилась",
В свой юбилей 21 февраля Вера Алентова будет играть – она вообще часто празднует день рождения на работе. "Ну а после спектакля мы готовим для нее сюрприз, – заинтриговал Писарев. – Не скажу какой, но, думаю, Вера Валентиновна будет довольна!"