Доступ в палату ограничен: главврач больницы сообщил о состоянии Киркорова после госпитализации

Народный артист России Бедрос Киркоров проходит лечение в больнице. Медики внимательно следят за состоянием его здоровья и делают все возможное, чтобы 90-летний певец поправился, как можно скорее. Меж тем, Филипп Киркоров из-за санитарных ограничений пока не может навестить родного отца.
Персонал медицинского учреждения, действительно, ограничил доступ в палату, однако данное решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Врачи просто не хотят допустить, чтобы музыкант заразился принесенными из-вне вирусами гриппа.
Меж тем, в СМИ появилась информация, мол Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в реанимацию в связи с ухудшением здоровья. Ситуацию пришлось комментировал главврачу больницы, где артист проходит лечение.
Как рассказала пресс-секретарь Филиппа Киркорова в интервью телеканалу "360", новость о переводе певца в реанимацию не подтвердилась. Екатерине Успенской удалось уточнить информацию как у главного врача, так и у самого Бедроса Киркорова.
Омрачает ситуацию лишь тот факт, что сын не может совершить визит в к отцу в палату. Меж тем, Филипп Киркоров сегодня очень ограничен по времени. По данным телеканала "Царьград", он возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд.