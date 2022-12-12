"Спасибо за счастье": порвавшая с Авербухом Арзамасова вынашивает второго ребенка

Звезда "Папиных дочек" после завершения проекта не пропала – в отличие от некоторых своих партнерш. Она ведет активную творческую жизнь, выступая на сцене театра и появляясь на телевидении. Недавно, к примеру, поклонники болели за Лизу Арзамасову в шоу "Ледниковый период".
Интересно, что вместе с ней в проекте участвовал муж Илья Авербух, однако фанаты посчитали, что ради честных оценок навыков актриса временно порвала с образом "жены Авербуха" и старалась позиционировать себя как отдельная звезда. И, кажется, все получилось: судей в предвзятости никто не уличил.
Теперь катание на льду в прошлом, а Лиза Арзмасова вернулась к плотной работе в театре. Недавно она вжилась в новую роль, сыграв любимую многими детьми Золушку. Для нее постановка о сказочной героине стала чем-то особенным
"Золушка" – это Дар!", – восторженно написала в своем блоге артистка.
И за возможность воплотить в жизнь эту историю она поблагодарила режиссера Славу Стародубцева, отметив, что для реализации подобных проектов нужны особые качества, среди которых – внутренний ребенок. Актриса призналась, что несомненно разделяет с постановщиком эти чувства, а значит, можно сказать, тоже вынашивает ребенка внутри.
К слову, поклонники не раз отмечали это качество в "папиной дочке", которое она, по их мнению, не утеряла, повзрослев и родив своего собственного малыша. Получается, что детей у Лизы Арзамасовой двое – реальный и духовный, который точно помогает ей двигаться по жизни с улыбкой.