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Шоу-бизнес
"Счастливая мама": пережившая выкидыш Валерия предъявила здоровенькую малышку

"Счастливая мама": пережившая выкидыш Валерия предъявила здоровенькую малышку

Валерия показала поклонникам живой результат своих многолетних трудов над счастьем материнства.
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Российская певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в браке уже более пятнадцати лет. Несмотря на это, общих детей у них так и не родилось, хотя певица была беременна от мужа. В 2014 году певица Валерия забеременела от Иосифа Пригожина, но у нее случился выкидыш.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Несмотря на тщетные попытки завести малыша, семья счастлива и смогла насладиться рождением ребенка, правда Валерия была уже в качестве бабушки. Отцом стал ее сын Арсений. Дочку назвали Селин. Валерия души не чает в своей внучке и постоянно рассказывает о ней поклонникам.

В своем аккаунте Валерия предъявила здоровенькую и резвую малышу, которая поздравляет на камеру своего папу Арсения. Девчушка повторяет стихотворение о папе и в конце посылает ему воздушный поцелуй.

"Сыночек мой любимый, поздравляю и я тебя с твоим днем! Я очень счастливая мама. Спасибо тебе за все, а особенно за нашу чудесную внучку Селинку", – написала окрыленная певица Валерия.

Поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям.

"Наши поздравления Арсению. Ну чудо, какая сладенькая крошка! Папу с днем рождения!"; "Селинку вашу очень люблю, умненькая малышечка, все на лету схватывает, а голосок у нее что ручеек"; "Селинка чем-то похожа на бабушку, носик, как у Валерии. С днем рождения Арсения!" – написали фолловеры в комментариях.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2022, 16:32 Источник: соцсети • Требует проверки
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