"Он замечательный": бросившая мужа Арзамасова раздвинула ноги для нового кавалера

Актриса стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период" и успешно обзавелась красавцем-партнером. Им стал улыбчивый брюнет Никита Кацалапов. Судя по заметкам актрисы в телеграм-канале, новый кавалер затмил Илью Авербуха. "Я загрузила себя работой по макушку", — призналась фанатам Лиза Арзамасова.
Выходит, звезда бросила мужа и сына дома то ли ради карьеры, то ли ради смазливого компаньона. При этом она не упустила возможности выразить удовольствие от союза с молодым другом. Артистка назвала его "замечательным во всех отношениях".
Съемки шоу "Ледниковый период" едва начались, а парочка уже опробовала на тренировках интимные поддержки. Кадры с продуктивных занятий Лизы Арзамасовой и Никиты Кацалапова слили в Сеть. Актриса не стесняется прижиматься грудью к своему кавалеру и охотно раздвигает ноги в его объятиях.
Примечательно, что все это происходит будто назло мужу. На проекте "папина дочка" попала в команду другого тренера, поэтому трогательные моменты и страстные взаимодействия дуэт будет репетировать за спиной у Ильи Авербуха.
В прошлых сезонах шоу "Ледниковый период" участники нередко играли в любовь, чтобы увлечь зрителя. Например, Даня Милохин и Евгения Медведева целовались на грани распутства. Сможет ли Лиза Арзамасова удержаться от соблазна закрутить роман на стороне? Покажет время.