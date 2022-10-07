"Спокойно ушел": победитель "Фабрики звезд" решился на кражу и покончил с карьерой музыканта

Дмитрий Бикбаев стал известен еще до появления в шоу "Фабрика звезд — 7". Тогда он был еще студентом ГИТИСа. На музыкальном проекте он стал одним из самых перспективных фабрикантов и занял третье место в составе дуэта "БиС" вместе с Владом Соколовским.
Однако Бикбаев с детства мечтал стать режиссером и работать в театре. Сейчас он известный театральный режиссер и руководитель театральной студии "Арт-платформа". В свежем интервью Бикбаев рассказал о планах на будущее.
По словам Дмитрия Бикбаева, проект "Фабрика звезд" стал для него хорошим опытом и неким психологическим экспериментом. Однако при этом именно там он понял, что шоу-бизнес – не для него. В какой-то момент он не справился со стрессом. Когда решение было принято, Бикбаев проник в продюсерский центр и выкрал свой контракт.
"Слава богу, что никто не стал за это биться. И я спокойно ушел из шоу-бизнеса без каких-либо тяжб и финансовых претензий", – рассказал Дмитрий.
Потом Бикбаев снимал клипы, в том числе для Юлии Началовой, но понял, что это тоже не его, сообщает Пятый канал. Сейчас Бикбаев работает режиссером и считает это своим призванием. Одним из самых смелых проектов стал спектакль "Куда смотрит прокурор?".