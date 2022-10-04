"Отвезли в больницу": поставивший всю страну на уши Легостаев объяснил свое исчезновение

Недавно известный российский певец Константин Легостаев отправился в Сочи, чтобы записать новый клип. Когда творческая деятельность была заершена, артист решил отдохнуть и поплавать в Черном море и пропал на длительное время, поставив на уши чуть ли не всю страну. Коллеги и друзья начали звонить и писать музыканту в социальных сетях. На его спасения были брошены спецслужбы города-курорта.
Выпускник "Фабрики звезд" отсутствовал с вечера минувшего воскресенья, 2 октября, до полудня понедельника, 3 октября. Спасатели сбились ног, прочесывая город и море, в итоге пропажа нашлась сама. Певец вышел на связь и через соцсети сообщил, что жив и здоров. Обстоятельства тайного исчезновения и появления так и остались загадкой.
Пролить свет на чрезвычайное происшествие решил сам Константин Легостаев. К слову, ему уже пришлось давать объяснения сотрудникам Следственного комитета РФ. Многие граждане заподозрили артиста в умышленном пиаре в преддверии выхода нового клипа.
Сам певец в интервью Пятому каналу отверг все обвинения. Он подчеркнул, что очень любит плавать, однако во время вечернего заплыва по Черному морю заблудился. По словам музыканта, его сбила с пути изменившаяся погода.
"У меня жуткое переохлаждение было, меня вчера отвезли в больницу, я отказался от госпитализации, так как своих дел полно", – пояснил Константин Легостаев.