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Шоу-бизнес
"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина

"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина

Большим концертом в столичном "Крокус Сити Холле" отметили 80-летие со дня рождения прославленного баритона Муслима Магомаева. Сергей Полунин представил на вечере хореографический номер на песню "Мелодия". А за кулисами его ждали не только корреспондент "Дни.ру", но и двухлетний сын Мир.
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16 января 2020 года в Майами у Сергея Полунина и олимпийский чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных родился сын Мир. Такое имя выбрал наследнику танцор, хотя изначально планировал назвать его Адольфом.

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"Мне показалось оно таким благородным, – пояснял тогда Сергей. – Оно красивое, это "благородный волк" в переводе с немецкого. Имя мощное и кто-то когда-то должен его очистить. Но потом мы посчитали, что нехорошо давать эту миссию нашему ребенку. Пусть он сам выберет свою миссию".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А сегодня мальчик уже привыкает к славе, к вспышкам камер, к публичности. И уже даже на интервью со знаменитым папой ходит вместе.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"У папы на груди три Путина!" – сообщил всем с гордостью малыш. Портреты президента России украшают не только грудь, но и предплечья танцора. Напомним, родившийся в Херсоне и отучившийся в Лондоне Полунин в разгар затяжного российско-украинского конфликта набил себе татуировку с портретом Владимира Путина на груди и получил российское гражданство.

"Для меня Путин – источник силы и добра, – пояснял журналистам Полунин. – Мне видится в нем свет. То что он делает для мирового порядка и баланса – это важно. А татуировку я сделал с энергетической точки зрения, потому что мне надо было защитить его. Столько негатива на человека сыпалось. Я подумал: "Сделаю, чтобы на себя забрать этот негатив отчасти".

32-летний Полунин сегодня думает о том, в каком мире придется жить его детям (в 2022 году у него родился сын Дар). И не против, чтобы они тоже пошли в балет. "Я сам занимаюсь им с трех лет, поэтому у сыновей еще есть время подумать, – улыбается он. – Но вот Мир на гимнастику уже пошел и даже подсказал мне сегодня пару движений". И сын тут же показал несколько упражнений, которые он умеет делать.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 30 октября 2022, 12:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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