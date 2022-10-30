"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина

Большим концертом в столичном "Крокус Сити Холле" отметили 80-летие со дня рождения прославленного баритона Муслима Магомаева. Сергей Полунин представил на вечере хореографический номер на песню "Мелодия". А за кулисами его ждали не только корреспондент "Дни.ру", но и двухлетний сын Мир.

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