"Вперед и с песней!": Орбакайте заявила об уходе

В полуфинале вокального проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия 1" специальным гостем стала Кристина Орбакайте. Певица присоединилась к сотне членов жюри и оценила вокальные номера участников шоу. Выступление 16-летней Аделины Джафаровой особенно понравилось Кристине. Она сравнила ее с маститыми исполнителями жанра соул. "Вперед и с песней!" – подбодрила участницу певица.
Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, в начале выпуска исполнила песню "Перелетная птица". Это было очень символично, ведь недавно ее мать, певица Алла Пугачева покинула родную страну вслед за признанным иноагентом мужем.
"Я уходила, чтобы возвратиться", – пела Кристина Орбакайте со сцены. Многие фанаты восприняли это как намек на скорый отъезд артистки за пределы родины.
Напомним, Кристина Орбакайте давно живет на две страны. В США вместе с отцом, бизнесменом Михаилом Земцовым, живет ее младшая дочь Клавдия. Сама певица часто летает за океан, а в последнее время каждый ее отъезд расценивают как эмиграцию. Впрочем, сама артистка не высказывалась насчет того, чтобы покинуть Россию, в отличие от своей матери, которая при отъезде за границу сожгла все мосты с Россией.