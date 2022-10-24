Вот это хахаль! Еле живая Ходченкова выставила на суд любовника под гул и свист

Вокруг личной жизни Светланы Ходченковой ходит много слухов.

Знаменитой блондинке пока так и не удалось отыскать свое семейное счастье. В браке она была лишь один раз – с актером и сценаристом Владимиром Яглычом, однако после пяти лет отношений они расстались. Теперь Светлане Ходченковой то и дело приписывают романы с сексуальными красавцами российского шоубиза, которые она ни разу так и не подтвердила.

Однако, кажется, что в жизни известной актрисы все же наметились серьезные отношения. На днях она выставила на всеобщий суд нового ухажера – лысого мужчины в строгом костюме, с виду напоминающего какого-то бизнесмена. Вот это хахаль! Парочка провела вечер под гул и свист аплодисментов в Театре Наций и, как пишут в Сети, сложно было не заметить между ними романтическую связь.

Как пишет Пятый канал, Светлана Ходченкова не смутилась держать мужчину за руку и демонстрировать нежные чувства. Неудивительно, что многие сделали вывод, что незнакомец – новый любовник актрисы. Да, и вряд ли звезда стала бы выходить в свет с кем попало. Стоит отметить, что сама она пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ясно одно: работа актрисы над своей внешностью не проходит даром. В погоне за стройностью иногда она выглядит еле живой, но зато на пороге сорокалетия поклонников у нее толпа! Вот только никто не знает, в чем секрет ее стройности. Может быть, она ест гречку, рыбу и творог – эти продукты, по данным "Царьграда" помогают худеть.

А может быть, Светлана Ходченкова занимается активным спортом, что и помогло ей избежать тренда на ожирение, который, по данным телеканала "360" , прослеживается во всем мире.