Тощая плоскодонка Ходченкова манит торчащим соском: фото

39-летняя актриса Светлана Ходченкова старается поддерживать себя в отличной форме. Девушка занимается спортом, следит за питанием и старается почаще отдыхать. И хотя некоторые подписчики называют блондинку тощей плоскодонкой из-за торчащих ключиц или худых рук, Светлана смотрится изящно и женственно.
А вот отсутствие груди — это явно лишь домыслы недоброжелателей. Последняя фотография Светланы Ходченковой в микроблоге тому яркое подтверждение. Актриса поделилась кадром с тренировки по pole-dance. Это такой вид искусства, когда девушки на высоких каблуках танцуют вокруг пилона или, по-другому, шеста. На фотографии актриса манит зрителей приглядеться к торчащему соску.
Выбор такой одежды неслучаен, ведь для тренировок по pole-dance нужно минимум одежды. Связано это не только с внешним видом, но и с техникой безопасности: голая кожа лучше держится на пилоне. Таким образом, танцовщицы могут выполнять сложные элементы и стойки.
Ранее Светлана Ходченкова уже делилась фотографиями с занятий в своих социальных сетях. Подписчики оставляли под фото разные комментарии. "Прекрасная Светлана, вы обладаете очаровательной силой", "Красиво очень", "Эстетично", — пишут поклонники Ходченковой.