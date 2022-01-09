Вскрылась правда о поцелуе Милохина и Медведевой: Принуждали

После появления блогера и фигуристки на льду поползли слухи о том, что между ними роман. После жарких объятий и поцелуя в губы поклонники были уверены, что их предположения подтвердились. Однако хореограф развеял домыслы.
Недавно Даня Милохин заявил, что его заставляли целоваться со спортсменкой ради рейтингов шоу. Разочарованные россияне обратились к Илье Авербуху. И тот подтвердил, что поцелуй был "ненастоящим". По словам тернера, он действительно принуждал пару целоваться на камеру.
Прославленный фигурист заявил, что все это нужно воспринимать с юмором. В процессе работы над номерами они вместе творили и придумывали то, что будет интересно зрителям. По словам Ильи Авербуха, Даня Милохин и Евгения Медведева были на льду артистами и ставили себе задачу поцеловаться по сценарию.
Отметим, что ранее сами Даня Милохин и Евгения Медведева развеивали слухи о якобы закрутившемся между ними романе, но поклонники не хотели этому верить. По завершении шоу "Ледниковый период" блогер и фигуристка продолжают общаться, но по-дружески. Напомним, ранее стало известно, кто победил на популярном телепроекте.