Вскрылась правда о поцелуе Милохина и Медведевой: Принуждали

Самой большой интригой завершившегося сезона шоу "Ледниковый период" Первого канала стали отношения Дани Милохина и Евгении Медведевой. Их страстный поцелуй обсуждала вся страна. Только сейчас режиссер-постановщик проекта Илья Авербух объяснил, как все было на самом деле.



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