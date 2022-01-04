Разбушевавшийся народ заставил 45-летнюю Маликову отказаться от пенсии

Недавно Инна Маликова оказалась в центре скандала из-за выхода на пенсию. Чтобы хоть как-то замять ситуацию, она решила отказаться от досрочной пенсии.

Пенсия многим кажется чем-то заоблачным. Однако, как оказалось, для кого-то она может наступать гораздо раньше. Речь идет о представителях творческих профессий: танцоров, акробатов, гимнастов, певцов и так далее. Более того, прописано это в законе. Но вот для народа это стало очевидно только после скандала с участием Инны Маликовой.

Артистке сорок пять лет, хотя выглядит она на все тридцать. Возможно, именно поэтому россияне никак не смогли смириться с ее новым статусом, ведь на вид она не бабушка, а девушка. По словам Инны, ей предложили юристы выйти досрочно на пенсию как творческому работнику. Сама же певица не придала этому значения, так как в их семье это вполне естественно. Так, мама Маликовой была балериной и вышла на заслуженный отдых в тридцать семь.

Однако такое положение вещей уж очень возмутило народ. Особенно негодовали из-за известия о том, что Инна будет получать пятьдесят тысяч рублей. И это после двадцати лет трудового стажа. Хотя отец певицы утверждал, что эта сумма – провокация. По его словам, пенсия у Инны будет в районе семнадцати тысяч, как и у него.

Несмотря на это, гнев россиян было уже не остановить. Глядя на происходящее, Маликова, видимо, испугалась и решила отказаться от заслуженных денег и отозвала иск.