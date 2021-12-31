Инна Маликова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Уже совсем скоро страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого волшебного и долгожданного дня.



Инна Маликова в последнее время просто не покидает заголовки самых популярных изданий. Все дело в том, что недавно артистка вышла на пенсию, о чем быстро стало известно в Сети. 44-летняя роскошная блондинка стала бабушкой еще несколько лет назад, а теперь официально обрела новый социальный статус.

Поклонникам не дает покоя вопрос, как вокалистка и продюсер сохранила точеную фигуру и подтянутую кожу. Известно, что она активно занимается спортом и нередко демонстрирует навыки своим поклонникам.

Теперь Инна Маликова поздравила поклонников с Новым годом. Она отметила, что самое главное – здоровье. Также артистка пожелала читателям быть счастливыми и обрести работу своей мечты.