"Абсолютный провал!": Выпившая дрянь Ковальчук потеряла память

Певица Юлия Ковальчук пострадала из-за спиртного. Подробности всплыли на шоу "Судьба человека".

Сейчас Юлия Ковальчук выступает сольно. Благодаря отличным вокальным данным блондинки, на ее концерты большой спрос. Однако начинала свою карьеру звезда в группе "Блестящие". Там она пела с 2001 по 2007 год. Участие в поп-коллективе принесло славу и колоссальный опыт, в том числе негативный.

Знаменитость пришла на шоу "Судьба человека", чтобы рассказать о том, как сложилась ее жизнь. Кроме приятных и трепетных моментов, артистка вспомнила о мерзкой подставе, в которую угодила с участницами поп-коллектива.

Однажды организатор концерта на юге России предложил ей и другим девушкам из "Блестящих" пропустить рюмку в ресторане. Атмосфера располагала, ведь выступление уже состоялось. На следующий день Юлия Ковальчук должна была улетать, поэтому согласилась пригубить коньяк только после уговоров. В итоге звезда потеряла память на некоторое время.

"Абсолютный провал в памяти! Хорошо, что мы там были не одни, там были еще девчонки. Он нам что-то подсыпал, чтобы воспользоваться", — поведала знаменитость о случившемся казусе.

Вот так, выпив неизвестную дрянь, Юлия Ковальчук подвергла себя опасности и поставила под удар свою карьеру. К счастью, все обошлось. Это послужило артистке хорошим уроком на будущее. Подобные случаи возникали на ее творческом поприще нечасто.