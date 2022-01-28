Здоровье Охлобыстина резко пошатнулось: Поразил всеобщий недуг

Сегодня стало известно, что 55-летний актер подхватил ковид. О своем недуге Иван Охлобыстин сам сообщил в видеообращении, которое он записал своим соратникам по партии. Из-за резко пошатнувшегося здоровья актер не смог участвовать в мероприятии, посвященном юбилею объединения партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России".
Как сообщает издание "Говорит Москва", артист хотел засвидетельствовать свое уважение и любовь к соратникам лично, но не смог. Актер должен теперь оставаться на изоляции.
"Меня поразил всеобщий недуг коронавируса," – рассказал Охлобыстин о пошатнувшемся здоровье в своем обращении.
На фоне пандемии артист пожелал здоровья всем своим коллегам, ведь это сейчас самое главное. В какой форме у актера протекает болезнь и от каких именно симптомов он страдает, неизвестно – в подробности мужчина вдаваться не стал.
Ежедневно количество заболевших ковидом растет – только в последние сутки в стране зафиксировано около ста тысяч новых случаев. Неудивительно, что в число инфицированных время от времени попадают и звезды шоу-бизнеса, ведь они такие же люди. Многие не скрывают своих диагнозов и честно делятся с фанатами симптомами болезни. Так недавно о заражении ковидом рассказала Настя Ивлеева – для нее заболевание стало повторным.
Ранее "Дни.ру" писали о том, Иван Охлобыстин в странном виде поразил народ.