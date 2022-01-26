Как у Мэрилин Монро: шокированные врачи обнаружили редкий дефект тела у российской звезды

Певицу Алину Делисс часто называют "российской Мэрилин Монро", и дело вовсе не во внешнем сходстве. Скорее есть общность ментальная, в схожести характеров и даже в каких-то моментах судьбы.



Алина – одна из немногих, кому удалось побывать в бывшем доме легенды Голливуда. Несмотря на то, что жилище тщательно охраняется от посторонних глаз, для российской певицы сделали исключение.

Это стало возможно благодаря дружбе с американским композитором Энди Кеннеди. После этой памятной поездки Алина Делисс погрузилась в изучение биографии и мира Монро. В частности, узнала малоизвестный факт о деформации ноги легендарной актрисы. Одна нога у нее была чуть короче, отсюда и родилась знаменитая походка Мэрилин, ставшая ее визитной карточкой.





Алина Делисс призналась, что и за собой она с юности замечала некоторые особенности походки, особенно на высоких каблуках, но объяснить определенный дискомфорт при ходьбе никак не могла. И вот совсем недавно при плановом медицинском чек-апе врачи обнаружили у Алины точно такую же деформацию ноги. То есть ее правая нога, как и у Монро, чуть короче. И эта аномалия при ношении каблуков компенсируется появлением определенной эффектной походки, которая не остается не замеченной мужчинами.

"Я всегда чувствовала свою связь с Мэрилин Монро, но мне казалось, что это лишь на каком-то уровне души, ментальном родстве. Даже представить не могла, что наше сходство есть и на таком физическом уровне, в прямом смысле этого слова.

Конечно, врачи предлагают мне терапию, которая поможет скорректировать деформацию ноги, так как это не очень полезно для позвоночника. Но я вижу в этом определенный знак, и скорее всего пока не буду ничего менять. Ведь моя походка, как и у завораживающей Мэрилин уже давно стала частью меня", – рассказала Алина Делисс.