Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Среда
26 января
Лента новостей
10:09
"Волосы дыбом": сестра Градского молит россиян о помощи
10:04
Как у Мэрилин Монро: шокированные врачи обнаружили редкий дефект тела у российской звезды
09:52
"Меньше надо пить!": Борисова плюнула в оскандалившуюся Волочкову
09:40
Галкина нет: Пугачева и Киркоров появились у счастливого Шифрина
09:39
"Без пяти минут муж": Волочкова проболталась о беременности от банщика
09:03
"Мне надоело": обманутая Алферова откровенно о предательстве Абдулова
08:53
Народ ахнул при виде Апиной после выписки из больницы: Изменилась до неузнаваемости
08:49
Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина
06:43
"Можете меня поздравить": хохочущая Макеева рассказала о полном слиянии с мужем
04:37
"Арсенал взрослой тети": Загитова вытрясла из своей сумки дорогущее барахло
02:08
К чему снится гололед
00:04
День памяти мучеников Ермила и Стратоника: что нельзя делать 26 января
22:00
Заворотнюк вышла на связь после слухов о состоянии здоровья
21:11
Политолог Дудчак обвинил Киев и Запад в обострении конфликта в Донбассе
21:07
На таможне аэропорта в Ростове-на-Дону у пассажиров нашли холодное оружие
20:57
Малахов с загадочным видом протестировал новую игрушку
20:45
На юго-западе Москвы в аварии с участием трактора и такси пострадал ребенок
20:35
В Мытищах автоледи вступила в перепалку с водителем скорой помощи
20:28
Ответ США на требования России по гарантиям безопасности стал известен журналистам
20:20
"Что творится в головах людей?": мать Началовой в шоке из-за травли
19:39
"Лишить Россию того, в чем она нуждается": в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях
19:00
Бородина бросила камень в бывшего мужа
18:35
Украинское СМИ: Киев выполнил требование России ради переговоров
18:22
58-летний Верник госпитализирован с коронавирусом
18:17
"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья
18:09
"Не планировала детей": певица Валерия ошеломила честным признанием
17:59
"Обидно": лохматая Лазарева выпучила глаза от возмущения
17:43
Падения, оскорбления и провалы в памяти: самые нелепые ситуации с Джо Байденом
17:22
Мать-кукушка обвинила брошенного Милохина в игноре
17:21
В Новокузнецке по вине подростка произошла массовая авария
17:19
Обнародованы детали жестокого избиения режиссером "Бригады" известного актера
17:17
"Больно бьет по голове": Скрюченную изможденную Нюшу постигла горькая участь
17:15
"Я не одна": Бородина сделала заявление об отношениях после развода
16:38
Лишившаяся денег пенсионерка Долина вышла из себя
16:35
"Убогое позорище": россиянки взорвали соцсети продолжения сериала "Секс в большом городе"
16:35
Уставшая от бытовухи Нинидзе обесценила Виторгана: Чужой человек!
16:24
"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником
16:17
"Я растерялась": потрясенная дочь рассказала о появившихся перед смертью детях у Меньшова
16:11
Хулиганы обстреляли машину жителя Апрелевки
16:07
Оголившегося Ревву застукали в кустах с рукой в трусах: Пошлятина на грани
16:03
Оскандалившаяся Волочкова прикрыла срам подарком подруги
15:50
Стычкин не устраивает сцен ревности кувыркающейся с другим Сутуловой
15:48
"Тупой сукин сын": Байден обозвал задавшего неудобный вопрос журналиста
15:46
"Как себя вести": жена неприятно шокировала раздувшегося от болезни Малахова
15:40
Заболела? Кудрявцева напугала россиян оголенным телом в кровоподтеках
15:31
"Мы в ужасе": Семенович взвыла из-за дикого обмана
15:27
"Боже": Роющий могилу жене-старухе Солнцев резко почернел
15:16
Вскрылись детали состояния тяжелобольного победителя "Голоса": Сложно, непрогнозируемо и долго
15:15
В Тюменской области сошел с рельсов локомотив поезда
15:01
Обидел блогера: неосторожная шутка может обойтись Харламову в миллион рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лишить Россию того, в чем она нуждается": в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях
Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали
Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком
"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет
Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Как у Мэрилин Монро: шокированные врачи обнаружили редкий дефект тела у российской звезды

Как у Мэрилин Монро: шокированные врачи обнаружили редкий дефект тела у российской звезды

Певицу Алину Делисс часто называют "российской Мэрилин Монро", и дело вовсе не во внешнем сходстве. Скорее есть общность ментальная, в схожести характеров и даже в каких-то моментах судьбы.
прочитано 85 раз

Алина – одна из немногих, кому удалось побывать в бывшем доме легенды Голливуда. Несмотря на то, что жилище тщательно охраняется от посторонних глаз, для российской певицы сделали исключение.

Это стало возможно благодаря дружбе с американским композитором Энди Кеннеди. После этой памятной поездки Алина Делисс погрузилась в изучение биографии и мира Монро. В частности, узнала малоизвестный факт о деформации ноги легендарной актрисы. Одна нога у нее была чуть короче, отсюда и родилась знаменитая походка Мэрилин, ставшая ее визитной карточкой.

Фото: Пресс-служба

Алина Делисс призналась, что и за собой она с юности замечала некоторые особенности походки, особенно на высоких каблуках, но объяснить определенный дискомфорт при ходьбе никак не могла. И вот совсем недавно при плановом медицинском чек-апе врачи обнаружили у Алины точно такую же деформацию ноги. То есть ее правая нога, как и у Монро, чуть короче. И эта аномалия при ношении каблуков компенсируется появлением определенной эффектной походки, которая не остается не замеченной мужчинами.

Фото: Пресс-служба

"Я всегда чувствовала свою связь с Мэрилин Монро, но мне казалось, что это лишь на каком-то уровне души, ментальном родстве. Даже представить не могла, что наше сходство есть и на таком физическом уровне, в прямом смысле этого слова.

Фото: Пресс-служба

Конечно, врачи предлагают мне терапию, которая поможет скорректировать деформацию ноги, так как это не очень полезно для позвоночника. Но я вижу в этом определенный знак, и скорее всего пока не буду ничего менять. Ведь моя походка, как и у завораживающей Мэрилин уже давно стала частью меня", – рассказала Алина Делисс.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Пресс-служба
Автор: 26 января 2022, 10:04 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Народ ахнул при виде Апиной после выписки из больницы: Изменилась до неузнаваемости

Певица перенесла операцию
Шоу-бизнес

"Мне надоело": обманутая Алферова откровенно о предательстве Абдулова

Актриса в гневе
Шоу-бизнес

Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вскрылась правда
Шоу-бизнес

"Меньше надо пить!": Борисова плюнула в оскандалившуюся Волочкову

Телеведущая считает, что Волочкова слишком много пьет

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

На таможне аэропорта в Ростове-на-Дону у пассажиров нашли холодное оружие
В Мытищах автоледи вступила в перепалку с водителем скорой помощи
Хулиганы обстреляли машину жителя Апрелевки
В Тюменской области сошел с рельсов локомотив поезда
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+