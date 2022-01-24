Жуков сделал громкое заявление из-за жуткого убийства

Сергей Жуков обратился к поклонникам за советом в непростой ситуации.

Российский певец, солист группы "Руки вверх!" и предприниматель Сергей Жуков часто рассказывает поклонникам о творческих успехах и делится успехами семьи. Как правило, он говорит только о хороших новостях, но на этот раз сделал исключение.

Сергей Жуков, который является помимо прочего многодетным отцом, поднял в своем "Инстаграм" непростую тему, которая касается любого родителя. Речь шла о страшной трагедии в Костроме, где два педофила убили пятилетнего ребенка.

На днях стало известно, что российские власти приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Певец возмутился такой новостью, ведь о тех преступниках, которые пошли на страшное деяние впервые, речи не шло.

"Знаете, я пишу это и еле сдерживаюсь даже сейчас. Ну потому что невозможно не думать о том, что чувствовал крохотный ребенок. Невозможно не думать о своих детях, за которых всегда особенно страшно. Невозможно делать вид, что нас это не касается. Каждого такое касается", – написал Жуков.

Певец предложил поклонникам обсудить данную тему. По его словам, надо быть в этом отношении еще жестче, ведь дело касается безопасности детей. А тех преступников, которые совершили злодеяние против ребенка впервые, надо тоже отслеживать и ограждать пожизненно.