Заполучившая все имущество после развода звезда Comedy Woman плюнула в "нагадившего" мужа

Артистка откровенно поведала, что спасло ее от разорения после расставания с мужем.

В 2019 году общественность поразила новость о разводе Надежды Ангарской. Перед женщиной мог бы встать вопрос о разделе имущества. Более того, звезда Comedy Woman всегда зарабатывала больше возлюбленного, а потому рисковала потерять большую часть нажитого. Недавно женщина приняла участие в передаче "Добрый день с Валерией", где рассказала о тяжелом расставании.

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Ангарская призналась, что развод дался ей нелегко, поскольку в тот момент ко всему прибавились еще материальные трудности. Однако выйти из ситуации ей помог брачный договор, который она составила с экс-возлюбленным еще до разрыва. Так, юмористка заявила, что в 2014 году она купила в ипотеку квартиру, долг выплачивала самостоятельно. Благодаря договору супруг ничего не получил. Женщина поблагодарила себя за предусмотрительность, ведь, по ее словам, было бы обидно, если бы муж забрал часть ее имущества и ушел, "нагадив в душу".

Кстати, расставание с экс-возлюбленным не отбило у Ангарской желание снова выйти замуж. Она хочет в будущем еще узаконить отношения и даже родить ребенка. Так, она заявила, что всегда мечтала о троих детях. Также он отметила, что не любит говорить о новых отношениях, поскольку поползут слухи.