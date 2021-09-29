Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян

Кабаева редко появляется на людях и дает интервью. Именно поэтому, и конечно благодаря ее заслугам в спорте, к ее персоне приковано особое внимание публики.
Вокруг Алины Кабаевой ходит много слухов. После окончания спортивной карьеры она занялась общественной деятельностью, а о ее личной жизни ничего не известно.
Алина Кабаева никак не комментирует свое "исчезновение": она не рассказывает ни об отношениях, ни о деятельности, ни о текущем состоянии. Но фанаты не забывают ее и с удовольствием обсуждают ее архивные снимки. Недавно в Сети появилось фото с выступления Алины Кабаевой на Sevilla Masters Clubs. Тогда она получила 9,849 баллов. Гимнастка вышла на ковер в эффектном белом купальнике в черный горошек с глубоким декольте. Выступала она с булавами.
"Вот это мастерство. Как будто змея грациозная. И красивая и умная"; "Алиночка! Восхищаюсь Вами! Какая грация и обаяние! Доброта душевная и умение отстоять позиции", – написали поклонники.
На кадрах была видна каждая деталь образа Алины Кабаевой. Внимательные пользователи могут даже разглядеть синяк на ее бедре, скорее всего, появившийся из-за изнурительных тренировок.
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