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Шоу-бизнес
Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян

Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян

Алина Кабаева является одной из самых закрытых персон современности. Но от любопытных глаз поклонников ничего не скроешь.
прочитано 558 раз

Кабаева редко появляется на людях и дает интервью. Именно поэтому, и конечно благодаря ее заслугам в спорте, к ее персоне приковано особое внимание публики.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Вокруг Алины Кабаевой ходит много слухов. После окончания спортивной карьеры она занялась общественной деятельностью, а о ее личной жизни ничего не известно.

Алина Кабаева никак не комментирует свое "исчезновение": она не рассказывает ни об отношениях, ни о деятельности, ни о текущем состоянии. Но фанаты не забывают ее и с удовольствием обсуждают ее архивные снимки. Недавно в Сети появилось фото с выступления Алины Кабаевой на Sevilla Masters Clubs. Тогда она получила 9,849 баллов. Гимнастка вышла на ковер в эффектном белом купальнике в черный горошек с глубоким декольте. Выступала она с булавами.

"Вот это мастерство. Как будто змея грациозная. И красивая и умная"; "Алиночка! Восхищаюсь Вами! Какая грация и обаяние! Доброта душевная и умение отстоять позиции", – написали поклонники.

На кадрах была видна каждая деталь образа Алины Кабаевой. Внимательные пользователи могут даже разглядеть синяк на ее бедре, скорее всего, появившийся из-за изнурительных тренировок.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 13:31 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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