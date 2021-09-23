Заработавшая баснословные деньги на яйцеклетках Королева может уехать на нары

Наташа Королева рассказала, что видела девочку и даже показала снимки с ребенком на руках. Позднее пользователи Сети и журналисты выдвинули теорию. Они провели "расследование" и обнаружили ряд совпадений между представленными фотографиями и кадрами, сделанными на пляже в Майями с подругой знаменитости и ее маленьким сыном. Остальные фото, по мнению пользователей, были сделаны еще раньше, а ребенок на них – племянница артистки. Пока предположения официального подтверждения не получили.
На знаменитость тут же обрушилась волна негатива. Многие не поверили в ее слова. Они предположили, что подобную "сказку" якобы можно было придумать только для того, чтобы снова оказаться первой в новостной ленте. Однако некоторые коллеги и поклонники поддержали артистку. Они отмечали, что Наталья не стала бы обманывать там, где это не так сложно проверить, а риски велики.
Где во всей этой ситуации правда, а где ложь – пока не совсем понятно. Известно лишь, что за яйцеклетки Наташа Королева получила щедрое вознаграждение в форме биткоинов. Сейчас их стоимость оценивают более, чем в 173 миллиона рублей. Артистка долго хранила тайну, а потому сейчас заявление может сыграть с ней злую шутку.
Кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин подчеркнул, что теперь певицей может заинтересоваться налоговая служба. Дело в том, что сейчас цифровые активы – то же самое, что и традиционное имущество, а их сокрытие обозначает сокрытие доходов. Так, по мнению специалиста, если ситуация будет расценена налоговым органом именно так, то звезде может грозить уголовное наказание.
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