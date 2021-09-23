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Шоу-бизнес
Раскрыт страшный обман Королевой после истории с внебрачной дочерью: Использовала чужих детей

Раскрыт страшный обман Королевой после истории с внебрачной дочерью: Использовала чужих детей

В программе "Секрет на миллион" Наташа Королева сделала громкое признание и подтвердила его фотографиями. Журналисты выяснили, что снимки могли быть сделаны раньше, а дети на них – скорее всего не имеют никакого отношения к артистке.
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В последнем выпуске популярного шоу знаменитость рассказала, что отдала свои яйцеклетки другу, который проживает в США. Теперь у нее якобы есть маленькая дочь, о существовании которой не знал ни муж, ни сын, ни мать. Тарзан демонстрировал крайне живую реакцию на слова супруги, которая и удивила пользователей Сети больше всего. Его слова и действия показались многим крайне наигранными.

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Однако, в знак того, что она говорит правду, Наташа Королева предоставила продюсерам передачи фотографии. На кадрах она якобы запечатлена с внебрачной дочерью. Доказательства показались некоторым зрителям крайне правдоподобными. Счастье было недолгим. Теперь журналисты выдвинули свою версию происходящего.

Некоторые представители прессы убеждены, что на большинстве фотографий вся страна увидела вовсе не внебрачную дочь Королевой, а сына ее приятельницы, Александры Петрич. Они полагают, что кадры были сделаны на год раньше заявленного в эфире срока: не в 2020, а в 2019 году. Они обнаружили ролики, которые семьи Александры и Наташи снимали в тот момент на пляже и сделали выводы. На кадрах мать Королевой, ее супруг и сама артистка танцуют в том самом месте и поздравляют страну со Старым Новым годом. Артистка одета в тот же полосатый костюм, что и на фото в эфире.

В тот же день было снято видео для канала Наташи Королевой. На кадрах можно увидеть полосатое полотенце, которое на предоставленном снимке лежит за артисткой и ребенком, представленным как "дочь". Также внимательные журналисты обнаружили и ту самую темную панаму, и коляску. Они сделали вывод, что певице просто нужно было как-то доказать свои слова, а подруга просто не стала возражать и позволила использовать старые фотографии сына.

Работники издания обнаружили и другие фотографии, которые артистка ранее публиковала в своем "Инстаграме". Она выкладывала пост в зеленой футболке с принтом в виде губ и рассказывала, что подруга-косметолог, та самая Александра Петрич, подарила ей массажер для шеи. В эфире программы появился снимок, на котором звезда обнимает ребенка в той же футболке. Журналисты предположили, что она якобы могла не только зайти за массажером, но и заодно сделать фото с ребенком, чтобы позднее выдать его за свою дочь. Остальные снимки, показанные в программе, по мнению пользователей Сети, это якобы старые фото племянницы Наташи Королевой, Софьи. Действительно ли артистка могла пойти на нечто подобное, или все это лишь выдумка – пока не совсем понятно. Она не прокомментировала ситуацию.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 11:43 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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